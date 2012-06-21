Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск прокоментував вибух прототипу космічного корабля Starship SN10 після посадки.

«Starship SN10 приземлився цілим і неушкодженим», – написав Маск на своїй сторінці в Twitter.

Він також дав зрозуміти, що сподівається на подальший успіх космічних кораблів Starship.

«Команда SpaceX робить величезну роботу! Одного разу польоти на Starship стануть звичайною справою», – відповів глава компанії на коментарі під публікацією.

Нагадаємо, у середу, 3 березня о 18:15 за часом східного узбережжя США (о 1:15 за київським часом, 4 березня) в штаті Техас почалися нові випробування космічного корабля Starship SN10. У SpaceX спробували посадити прототип на землю.

Випробування проводилися на полігоні Бока-Чіка. За програмою, Starship SN10 повинен був після зльоту на 10 км плавно опуститися на майданчик поруч зі стартовим комплексом, повідомляють іноземні ЗМІ.

Інженерам SpaceX вдалося вертикально посадити корабель на майданчик. Однак через кілька хвилин після цього він вибухнув.

Випробування SN10 повинні були пройти раніше в середу, 3 березня, але їх скасували безпосередньо перед початком. Глава SpaceX Ілон Маск пояснив, що у космічного корабля невірно налаштували тягу двигунів.

За розрахунками розробників, Starship повинен оснащуватися шістьма двигунами Raptor. Вони дадуть достатньо тяги для того, щоб повернутися на Землю з Місяця або Марса. Для відриву від Землі космічному кораблю знадобиться допомога багаторазової ракети Super Heavy.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

