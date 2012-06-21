Американський підприємець Ілон Маск, який очолює компанію Tesla і SpaceX, став найбагатшою людиною в світі, обійшовши главу Amazon Джеффа Безоса. Про це повідомляє телеканал NBC.

Статки Маска зросли через підвищення курсу акцій Tesla на фондових торгах і тепер перевищують 185 мільярдів доларів. У той же час загальна вартість активів Безоса оцінюється приблизно у 184 мільярди доларів.

При цьому фондові торги в США ще тривають, сесія завершиться через кілька годин.

Нагадаємо, що власник Amazon очолював рейтинг з жовтня 2017 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

