3 червня відбулася перша конференція Innovating Education, яка об’єднала понад 1500 освітян в офлайн- та онлайн-форматі. Темою заходу стала «Взаємодія держави та ІТ-бізнесу». Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час панельної дискусії спікери обговорили можливості співпраці держави, закладів освіти та продуктового ІТ-бізнесу. Об’єднання зусиль дасть змогу створити умови для ефективної освіти й економічного зростання України.

«Поки в Україні триває війна, світ не стоїть на місці й активно розвивається. Цінність людського капіталу невпинно зростає. Саме тому розробити новий шлях для освіти — наш важливий виклик і завдання. Зараз разом із командою МОН ми формуємо цю стратегію. Основний акцент — на впровадженні технологій та інновацій в освіті, цифровізації й дебюрократизації. Це дозволить впровадити сміливіші та швидші зміни, щоб наші діти здобули знання, які відповідають викликам сучасності. А кожен талановитий українець зміг реалізуватися вдома, в Україні», — зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Genesis — це українська компанія, 90% наших співробітників та керівників від початку повномасштабного вторгнення залишаються в Україні. Наше майбутнє, як і більшості українських компаній, залежить від якості освіти та рівня випускників наших університетів. Щоб конкурувати з найбільшими світовими лідерами, потрібно мати освіту, рівень якої не поступається світовому. Я вдячний державі, яка інвестує багато часу та зусиль у її розвиток, але переконаний, що компанії також мають вкладатися в цей напрям», — наголосив під час конференції співзасновник і СЕО Genesis Володимир Многолєтній,

Учасники конференції також обговорили використання інноваційних технологій в освіті для розвитку студентів та модернізації освітнього процесу. Зокрема, штучного інтелекту та чату GPT.

«Будуючи нову стратегію освіти, ми детально вивчаємо кожну деталь. Якщо ми змінюємо мінімально елемент, маємо ефект впливу на мільйони. Вкладаємося в освіту — маємо економічний ефект на всю країну. Наша мета — конкурентоспроможна освіта, яка дасть максимум для кожного українця. У бізнесу та освіти є багато простору для співпраці заради досягнення цієї мети», — сказав заступник Міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

У події взяли участь представники студії онлайн-освіти EdEra та провідних українських ЗВО, зокрема КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київської школи економіки (KSE).

Конференція Innovating Education відбуватиметься щороку та стане майданчиком для обміну досвідом між бізнесом, закладами освіти та державою з метою розвитку інноваційної країни, де технології та ІТ-освіта відіграють ключову роль.

Подія відбулася за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки в співпраці з Product IT Foundation for Education.