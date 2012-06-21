Galaxy Note 10, безперечно, є одним із найочікуваніших смартфонів 2019 року. Уже в серпні пристрій, який зберігають у секреті, офіційно представлять, а до цих пір образ новинки доповнюють здогадки.
Відомо, що Note отримає оригінальний дизайн – відмінний від S-серії. Інсайдери натякнули на вигляд Samsung Galaxy Note 10, підтвердивши припущення.
На Twitter-акаунті Ice Universe сьогодні опублікували знімок захисного скла. Судячи з підпису, це аксесуар для майбутньої новинки. Захисне скло демонструє загнуті краї екрану. За технологічним отворам можна було б судити про розташування елементів передньої панелі, але їх немає. Ймовірно, захисне скло – це робочий зразок. На думку експертів, Note 10 отримає фронтальну камеру з одним об'єктивом, а основна камера одержить три сенсори.
У свою чергу, Note 10 Pro додатково отримає ToF-датчик, а сенсор відбитків пальців «переїде» під дисплей. Але головним нововведенням стане відсутність 3,5-мм роз'єму для гарнітури. Власникам новинки доведеться купувати бездротові навушники Galaxy Buds або перехідник Mini Jack – USB Type-C.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»