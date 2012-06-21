Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Соціальна мережа Instagram представила функцію Limits, за допомогою якої можна буде обмежити негативні коментарі та повідомлення. Про це повідомив глава соцмережі Адам Моссера в своєму офіційному блозі.

«Щоб допомогти людям, коли вони стикаються з напливом образливих коментарів і прямих повідомлень або очікують його, ми вводимо функцію Limits: вона автоматично приховуватиме коментарі та запити на відправку прямих повідомлень від користувачів, які не є вашими передплатниками або підписалися лише недавно», – зазначив він.

Також соцмережа показуватиме «більш суворе попередження» про можливе порушення правил спільноти вже при першій спробі відправки образливих коментарів.

Раніше розробники соціальної мережі Instagram збільшили максимальну тривалість відеороликів Reels з 30 до 60 секунд. Відзначається, що таке оновлення дозволить зробити редагування роликів зручнішим для користувачів.