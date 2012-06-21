Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Соціальна мережа Instagram запускає нову функцію Security Checkup, спрямовану на забезпечення кращої безпеки акаунтів користувачів, йдеться в повідомленні компанії.

«Ми запускаємо перевірку безпеки (Security Checkup), нову функцію, яка допоможе людям захистити свої акаунти в Instagram. Security Checkup запропонує людям, чиї облікові записи могли бути зламані, пройти кілька етапів, необхідних для захисту облікового запису», – повідомила соцмережа.

За допомогою нової функції користувачі, чиї акаунти, на думку соцмережі, могли піддатися злому, зможуть перевірити чи відбувався вхід в аккаунт, переконатися в правильності даних на сторінці, підтвердити взаємодія з іншими профілями й оновлювати контактну інформацію для відновлення свого облікового запису.

У релізі уточнюється, що Security Checkup є одним із способів забезпечення безпеки облікового запису. Instagram також рекомендує для безпеки облікового запису використовувати двофакторну ідентифікацію, додати номер телефону і пошту, щоб соцмережа могла зв'язатися з користувачем у разі потреби і відновити обліковий запис.

ДОВІДКА «УК»

Instagram – безкоштовний додаток для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами соцмережі, що дозволяє знімати фото і відео, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і низку інших соціальних мереж. Належить компанії Facebook.