Інтерв'ю американської журналістки Опри Уїнфрі з принцом Гаррі і його дружиною герцогинею Сассекською Меган Маркл подивилася приблизно п'ята частина населення всієї Великобританії. Про це повідомив телеканал CNN.

110-хвилинне інтерв'ю на ITV привернуло в середньому 11 мільйонів глядачів з 21.00 до 23.00. Пік глядацької аудиторії склав більше 12,4 мільйона осіб – це приблизно п'ята частина населення Великобританії.

Як зазначає телеканал, такі рейтинги свідчать про цікавість публіки до королівської пари.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що у Меган Маркл народиться друга дитина. Про це офіційно підтвердили представники принца Гаррі і Меган Маркл американським ЗМІ. Стать дитини і термін появи немовляти на світ поки не розголошують, проте джерело US Weekly повідомило, що народження малюка слід очікувати в кінці весни.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»