Уряд готовий максимально сприяти реалізації масштабних дорожніх інфраструктурних проєктів, які стимулюватимуть економічний розвиток регіонів. У цьому запевнив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час підписання меморандуму з підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо проєкту будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець — Броди — Рівне. Це дасть змогу Укравтодору найближчим часом оголосити відкритий конкурс із добору приватного інвестора для будівництва дороги за відповідним маршрутом (за винятком ділянки північного обходу Львова).

«Використання механізму державно-приватного партнерства активніше залучатиме інвестиції у розбудову якісної дорожньої мережі в Україні. Будівництво дорожніх шляхів із залученням приватного інвестора дасть змогу не лише створювати нові робочі місця та сприяти економічному розвитку, а й зробити дороги комфортними та безпечними у довгостроковій перспективі», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.