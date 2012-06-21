Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Серед сучасних технологічних напрямків найбільшою привабливістю для інвесторів у 2021 році є штучний інтелект і машинне навчання, квантові технології, кібербезпека, генетика і біоінформатика, нейробіологія, енергетика, mobility, космічні технології, а також фуд- і агротех. Про це йдеться в дослідженні Phystech Ventures.

Інвестори відзначили чотириразове зростання інвестицій в deeptech (нові технологічні рішення, які створюються на стику різних наукових галузей і вимагають значних фінансових витрат на дослідження і розробку) в період з 2016 по 2020 рік. За останній рік в галузь було інвестовано понад 60 мільярдів доларів.

«Низка сегментів deeptech знаходиться на порозі великих змін. В 2021 ми стали свідками першого редагування генома людини, в результаті чого капіталізація біотехнологічних компаній Intellia і CRISPR Therapeutics перевищила позначку у 10 мільярдів доларів. Starlink, OneWeb і Amazon планують в 20 разів збільшити кількість супутників Землі. Ми віримо в науку як основний рушійний фактор інновацій», – кажуть експерти.