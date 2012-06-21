iPhone зразка 2020 року буде оснащено оновленим модулем захисту акумулятора, який на 48% менший і тонший за попередню модель, яку використовують в актуальних iPhone. Завдяки цьому Apple зможе оснастити нові смартфони акумуляторами зі збільшеною ємністю і домогтися рекордного часу роботи без підзарядки. Про це вчора повідомило корейське видання The Elec.
Згідно з даними джерел, компанія ITM Semiconductor модернізувала модуль захисту акумулятора. Вона об'єднала основну схему захисту з польовим транзистором і друкованою платою, тим самим виключивши громіздкий утримувач. Це дозволило зменшити товщину модуля з 1,8 мм до 1 мм і довжину з 50 мм до 26 мм.
Модуль захисту акумулятора необхідний в iPhone для запобігання надмірної зарядки або розрядки.
Повідомляється, що новий модуль захисту вперше з'явиться у флагманському смартфоні Samsung Galaxy S11, презентація якого відбудеться в лютому. Також скористатися переробленим модулем хочуть і інші виробники, включаючи Huawei і Xiaomi.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»