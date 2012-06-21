У мережі з'явилося цікаве порівняння двох новинок Samsung і Apple: Galaxy Note 20 Ultra та iPhone 12 Pro. Останній зумів обігнати конкурента по швидкості роботи, маючи при цьому меншу кількість оперативної пам'яті.

Так, якщо в Galaxy Note 20 Ultra встановлено 12GB оперативної пам'яті, то в iPhone 12 Pro, судячи за наявних даних, використовували всього лише 6 ГБ. І навіть не дивлячись на це, новинка Apple змогли випередити найновіший топовий смартфон корейського техногіганта. На думку ентузіастів, які проводили порівняння, пов'язане це з тим, що новий чіп A14 разом з iOS 14, показують себе в рази краще, ніж «залізна складова» Galaxy Note 20 Ultra.

Нагадаємо, що iPhone 12 Pro показали в жовтні 2020 року в рамках чергової осінньої презентації. У свою чергу флагманська лінійка Samsung Galaxy Note 20 була анонсована ще в серпні поточного року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»