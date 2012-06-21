Прем'єра нового гаджета від Apple очікується у вересні 2021 року. Деякі технічні характеристики стали відомі з записки компанії-виробника для інвесторів.

Головне нововведення смартфона iPhone 13 полягає в покращеній системі камер, що дозволить збільшити якість фотографій і відео. Повідомляється, що запланований на 2021 рік новий iPhone отримає нову камеру з апертурою від f / 2.4 до f / 1.8, відзначають аналітики Barclays. Цей апгрейд дасть їй додаткове джерело світла, що особливо важливо в умовах поганого освітленння.

При цьому в смартфонах моделей 13 Pro і 13 Pro Max апертура дорівнюватиме f / 2.2 з фокусною відстанню 65 міліметрів, що також покращить характеристики камери. Відзначається, що поставляти компоненти буде компанія Cirrus Logic.

Раніше аналітики припускали, що відмінною рисою моделі iPhone 13 може виявитися нова система камер, однак вважалося, що апгрейд торкнеться лише найдорожчих моделей iPhone 13 Pro і 13 Pro Max.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»