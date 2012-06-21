Новий iPhone 13, початок продажів якого очікується у вересні, в перші місяці може стати дефіцитом через труднощі у постачальників конденсаторів. Ситуація загрожує вплинути на відвантаження комплектуючих і виконання плану з виробництва гаджетів.

Збій у виробництві стався в основних постачальників багатошарових керамічних конденсаторів для iPhone 13 – Murata Manufacturing Co., Ltd. та Taiyo Yuden, повідомляє Буча. Лайф, з посиланням на Mydrivers. Конденсатори в сучасних електроприладах використовуються для накопичення електроенергії.

Murata Manufacturing Co., Ltd. є головним постачальником цих елементів у світі. На його частку припадає 40% світових поставок. Один із заводів підприємства був закритий на минулому тижні через спалах коронавірусу. При цьому представник компанії заявив, що Murata збільшила випуск критично важливих елементів для сучасної електроніки на інших своїх заводах.

Taiyo Yuden також в серпні торкнулася пандемія COVID-19. Уряд Малайзії зажадав залишити на робочих місцях тільки 60% працівників, тому завод не може працювати на повну потужність.

Раніше повідомлялося, що Apple покаже iPhone 13 та інші новинки на кількох презентаціях у вересні. Пізніше гаджети надійдуть у продаж. Вартість новинки поки не розголошується. Раніше повідомлялося, що iPhone 13 коштуватимуть, як iPhone 12.