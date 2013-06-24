Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук публічно звернулася до уповноваженої з прав людини рф та уповноваженої з прав дитини рф. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Пропоную невідкладно передати українській стороні списки усіх дітей-сиріт і дітей, що позбавлені батьківської опіки, які:

1) на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно;

2) зараз знаходяться на тимчасово окупованій території України;

3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію», – йдеться у повідомленні, яке посадовиця опублікувала у своїх соцмережах.

Як з’ясували закордонні дослідники та журналісти, росіяни вивозили з України дітей-сиріт і пропонували на усиновлення російським громадянам.

Слід зауважити, що росіяни не приховують своїх злочинів. Зокрема, російська уповноважена з прав дитини публічно всиновила українського хлопчика-сироту. Незважаючи на те, що ім’я дитини було у списку дітей-сиріт, яких Україна вимагала повернути.

На сьогодні повернення депортованих дітей – один із пріоритетів у роботі Офісу Президента й Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 18 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента рф та уповноваженої з прав дитини рф. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до російської федерації.