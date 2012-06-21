Італія з 4 травня послабила заходи шодо самоізоляції населення, але далеко не всі. Жителі Апеннін задоволені тим, як на практиці відбувається вихід з локдауна.

У понеділок понад 4 мільйони італійців вийшли на роботу. Для того, щоб доїхати до офісу, їм належить заново навчитися користуватися громадським транспортом, робота якого була докорінно переглянута. Згідно з новими правилами, в метро, автобусах і тролейбусах, в яких встановлені дозатори з дезинфікуючим гелем, має одночасно перебувати не більше 50 відсотків пасажирів у масках. Закономірне питання, яким переймаються італійці, які не мали постійного заробітку протягом останніх 2 місяців: де можна купити маски за прийнятними цінами? Зараз вартість цього «модного» аксесуара варіюється від 7 до 15 євро за одиницю.

Прем'єр Італії Джузеппе Конте пообіцяв встановити фіксовані ціни на хірургічні маски, але на практиці цього поки не відбулося. На дверях місцевих аптеках висять досить уїдливі оголошення: «У нас немає масок за 50 євроцентів, звертайтеся за ними безпосередньо до Конте». Крім того, поки також незрозуміло, як влада боротиметься з неминучою штовханиною, враховуючи, що у великих містах, таких як Рим, немає об'єктивної можливості збільшити кількість одиниць транспорту. Судячи з усього, єдина реальна альтернатива, яка дозволить скоротити потік пасажирів, і на яку роблять ставку міські адміністрації, — це використання велосипедів і будь-яких двоколісних засобів пересування. Тепер залишається тільки зрозуміти, чи зможуть цим транспортом скористатися літні італійці, які становлять майже 50 відсотків населення в тому ж Римі.

Ситуація ускладнюється також тим, що незважаючи на перехід до так званої «другої стадії», значна частка населення, переважно жінки, змушені раніше поєднувати віддалену роботу з турботою про дітей і домашніми обов'язками.

«На наші тендітні плечі звалилася занадто важка ноша. Ми не можемо одночасно відповідати на телефонні дзвінки по роботі, писати багатосторінкові звіти, робити уроки з дітьми і готувати обід. Обстановка в будинку з кожним днем стає все більш турбулентною. Нічим хорошим ця самоізоляція не закінчиться», — поділилася своїми переживаннями у соцмережах римлянка Федеріка, нарікаючи на те, що школи в кращому випадку відкриються у вересні.

55 днів тотального карантину, безумовно, не пройшли даром для величезної кількості італійців, багато з яких знаходяться на межі нервового зриву і в стані депресії. Якщо спочатку деякі громадяни глибоко в душі раділи несподіваним весняним канікулам і нічогонеробленню (dolce far niente), то через два місяці під замком ця обставина їх вже зовсім не тішить. Позначається катастрофічна нестача спілкування, відсутність чіткого графіка, а також хронічне безсоння — раніше двох-трьох годин ночі в Італії тепер ніхто спати не лягає, а підйом вранці перетворився на справжню муку. Є надія, що зараз ситуація потроху виправиться, так як італійцям нарешті дозволили займатися спортом в індивідуальному порядку і здійснювати невеликі променади.

Проте, не можна не враховувати і те, що душевна рівновага жителів Апеннін також безпосередньо залежить від їх сьогоднішнього фінансового становища. З одного боку, багатьом кампаніям (переважно орієнтованим на експорт) було дозволено відновити роботу за умови дотримання санітарних заходів. З іншого — за бортом опинився середній і малий бізнес. Власники магазинів одягу, ресторанів, барів і перукарі розраховували, що їм дадуть відкрити віконниці вже зараз, але влада попросила їх зачекати до 1 червня. Для багатьох видів комерційної діяльності ця дата може стати днем оголошення про банкрутство. Свій протест вже висловили перукарі, а також ресторатори, які заявили про загрозу закриття 50 тисяч точок громадського харчування по всій Італії.

Орест ГОРЯНСКИЙ

для «Урядового кур’єра»