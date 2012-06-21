Ольга БУЛКОВСЬКА
«Урядовий кур’єр»
Визначитися з сімейним лікарем та підписати із ним декларацію до 1 квітня встигли понад 770 тисяч волинян (або 74,4%) при населенні області в один мільйон 35 тисяч осіб. З-поміж тих, хто обрав собі лікаря, більш ніж 71% дорослих і понад 85% дітей. Це непоганий показник, якщо врахувати, що загалом у рамках національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» це зробили понад 26 мільйонів українців із 42-х (дані без урахування окупованих територій).
Тим, хто не визначився, в управлінні охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації переконливо радять якнайшвидше це зробити. Адже відсьогодні Міністерство охорони здоров’я України не виділятиме кошти на лікування пацієнтів, які не підписали декларацій із медиками. А з липня 2019 року лише ті громадяни, що матимуть підписані декларації, можуть скористатися перевагами програми «Безкоштовна діагностика», у рамках якої Національна служба здоров’я оплатить 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра.