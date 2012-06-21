Кулон-оберіг, відомий як «печатка Соломона», який згідно з оцінками вчених, було виготовлено 1500 років тому, археологи виявили в селі Арбель в ізраїльській Галілеї 40 років тому. Артефакт днями передани в Управління старовини Ізраїлю.

Ізраїльській владі талісман передав один із спадкоємців мешканки селища Тови громадянки Хавіви, яка і виявила поруч з древньою синагогою унікальний амулет. Підвіска виготовлена у формі трикутника, на одній стороні – зображення вершника, що кидає спис, і напис: «Єдиний Бог, який перемагає зло». На іншій стороні намиста – око пробите стрілами і оточене дикими тваринами, і напис: «Єдиний Бог».

За даними археологів, цей оберіг відноситься до групи оберегів, виготовлених в V столітті, імовірно, на території Галілеї і Лівану. Ці амулети іноді називають «печатками Соломона», а вершник символізує перемогу над злим духом, йдеться в повідомленні Управління старовини в Facebook. Зображення на зворотному боці символізує зле око, тому амулет, ймовырно, використовувався для захисту від пристріту (зурочення).

У візантійський період, до якого відноситься час виготовлення кулона, Арбель був єврейським поселенням. Тому вчені припускають, що саме іудеї, що населяли цю місцевість, носили «печатки Соломона» для захисту від зурочення і злих духів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»