Взаємодія з державою повинна проходити максимально комфортно для громадян, зокрема, й у сфері надання державних послуг. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови перед засіданням уряду 3 лютого.

Кабінет Міністрів під час засідання підтримав створення Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг. Глава уряду зазначив, що платформа, зокрема, матиме карту, на якій можна буде побачити всі ЦНАПи в країні, перейти на їхні сайти та оцінити якість послуг у тому чи іншому центрі.

«Також на платформі проходитимуть навчальні курси та оцінювання якості навчання для працівників ЦНАПів», — зауважив Денис Шмигаль.

Крім того, уряд подовжив експериментальний проект щодо формування навичок та популяризації дистанційної оплати житлово-комунальних послуг серед одержувачів пенсій і грошових допомог до 31 грудня 2021 року.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, таке рішення зменшує ризик заразитися коронавірусною інфекцією у відділенні та водночас підвищує цифрову грамотність людей літнього віку.

«Адже і оплатити комунальні послуги, і подати заявку на ту саму субсидію теж можна онлайн. Тобто більше не потрібно ходити по кабінетах, чекати в чергах і заповнювати додаткові документи. Наприклад, абсолютна більшість субсидій зараз призначається і перепризначається автоматично», — наголосив Денис Шмигаль.