Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Підсумовано результати всеукраїнського лайт-фотоконкурсу серед освітніх закладів, проведеного на базі відповідного Інтернет-порталу.

В одній із номінацій перемогу святкували представники міста над Пслом. Кращим був визнаний кабінет початкових класів навчально-виховного комплексу №41 «Райдуга».

Як повідомляє сайт Сумської міської ради з посиланням на управління освіти і науки, в представницькому огляді взяли участь понад сто закладів загальної середньої освіти, які пройшли попередній відбір. Перемога засвідчила високу майстерність сумського колективу, який організовує початкове навчання своїх вихованців на найвищому сучасному рівні.

Окрім того, що відзначено колектив НВК, грамоту отримала особисто педагог Ірина Кучер, яка, відповідно до вимог програми Нової української школи, проводить важливу новаторську роботу, аби її учні впевнено освоювали ази науки.