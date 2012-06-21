На платформі «Всеукраїнська школа онлайн» розпочав роботу інструмент «Кабінет учителя». За його допомогою вчителі зможуть організовувати віртуальні класи та стежити за успішністю учнів.

«Кабінет учителя» — це стратегічний крок для розвитку національної платформи «Всеукраїнська школа онлайн». Наступний важливий крок — запровадження мобільних застосунків для iOS та Android, щоб онлайн-навчання стало ще зручнішим та доступнішим», — зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Кабінет учителя» робить зручнішою організацію дистанційного та змішаного навчання. Він допомагає адаптуватися до умов повного чи часткового дистанційного навчання, полегшує комунікацію з учнями та відстеження їхньої успішності.

Функціонал «Кабінету вчителя» ВШО дає змогу влаштовувати дискусії для обговорення окремих тем, відстежувати прогрес у навчанні кожного учня, запрошувати школярів до перегляду курсів. Як повідомляє МОН, згодом заплановано забезпечити можливість для вчителів створювати власні курси на платформі.