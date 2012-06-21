Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Уряд уже фактично доопрацював спеціальну постанову, згідно з якою автолюбителям буде дозволено реєструвати нові автівки прямо в салонах їхнього продажу. Про це повідомляє ресурс для автолюбителів Автоконсалтинг.
До Кабінету Міністрів цей документ потрапив від фахівців Міністерства внутрішніх справ.
Таким чином, у автосалоні власник щойно придбаного автомобіля може отримати реєстраційний державний номер та технічний паспорт.
Однак, як зазначають фахівці МВС, поки що не кожен салон може дозволити собі таку послугу. Так, за підрахунками аналітиків цього міністерства, щоб запровадити таку послугу, автосалону треба викласти до 200 тисяч гривень.
Однозначно надання послуги щодо реєстрації автомобіля буде під силу мережевим автосалонам великих імпортерів автівок та дилерів. Однак і таких салонів по всій Україні налічується немало. Так, за підрахунками фахівців МВС, їх нині нараховується близько 400.
Нагадаємо, як уже повідомлялося, до кінця 2020 року Мінінфраструктури планує ввести обов’язковий технічний огляд для всіх видів транспорту.