Південнокорейський гігант Samsung анонсував відразу кілька новинок в рамках щорічної технологічної виставки CES 2020 року, зокрема пристрій нового покоління. Так, компанія поділилася планами про розробку повністю бездротового телевізора.
Відомо, що замість базового кабелю живлення новинка працюватиме за принципом електромагнітної індукції. Нині проводяться випробування робочих моделей майбутнього серійного пристрою. За словами представників компанії, вже зараз технологія здатна здійснювати бездротову передачу електроенергії на відстані до 2 метрів у разі відсутності перешкод між передавачем і телевізором. Наразі інформація про технічні деталі майбутнього телевізора не розголошується.
Передбачається, що в рамках наступної виставки CES 2021 представники Samsung зможуть показати вдосконалену модель бездротового телевізора.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»