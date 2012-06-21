28—30 квітня в українському місті Кам'янець-Подільський проведуть «атипові екскурсії». Їх організовують засновник фестивалю Respublica Андрій Зоін та учасник гурту Zapaska Павло Нечитайло, які зазначають, що маршрути, які вони склали, — «найдорожчі, але їх не купиш за гроші».
«Ми будемо показувати Кам’янець, не залапаний євроремонтами і світодіодними гірляндами, на які, мов метелики, злітаються пересічні туристи», — розповідає Cultprostir Андрій Зоін.
Учасники цих екскурсій матимуть змогу побачити трьохсотрічні будівлі, каміння в які закладав сам Устим Кармалюк, підводні течії Біланівки та Цибулівки, а також побувати на дні Сарматського моря, в забутих гаванях, «помешканні дяді Юри» та на вечері в людожера. За словами Андрія Зоіна, це немов «подорожі принца Флорізеля в глибини міста з його справжнім життям і таємницями».
Перекусити екскурсоводи обіцяють повести не в готелі та піцерії, а в харчевні, невідомі туристам, але добре знані аборигенам Кам’янця-Подільського.
Організатори не гарантують безпеку учасників екскурсій і попереджають, що не всі можуть дожити до їхнього завершення. «Під час подорожі будуть як заплановані, так і непередбачувані зустрічі з локальними героями, мемами і розбійниками. Деякі з них стали на шлях виправлення, інші — ні», — пояснив Андрій Зоін.