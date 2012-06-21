2830 квітня в українському місті Кам'янець-Подільський проведуть «атипові екскурсії». Їх організовують засновник фестивалю Respublica Андрій Зоін та учасник гурту Zapaska Павло Нечитайло, які зазначають, що маршрути, які вони склали, «найдорожчі, але їх не купиш за гроші».

«Ми будемо показувати Кам’янець, не залапаний євроремонтами і світодіодними гірляндами, на які, мов метелики, злітаються пересічні туристи», розповідає Cultprostir Андрій Зоін.

Учасники цих екскурсій матимуть змогу побачити трьохсотрічні будівлі, каміння в які закладав сам Устим Кармалюк, підводні течії Біланівки та Цибулівки, а також побувати на дні Сарматського моря, в забутих гаванях, «помешканні дяді Юри» та на вечері в людожера. За словами Андрія Зоіна, це немов «подорожі принца Флорізеля в глибини міста з його справжнім життям і таємницями».

Перекусити екскурсоводи обіцяють повести не в готелі та піцерії, а в харчевні, невідомі туристам, але добре знані аборигенам Кам’янця-Подільського.

Організатори не гарантують безпеку учасників екскурсій і попереджають, що не всі можуть дожити до їхнього завершення. «Під час подорожі будуть як заплановані, так і непередбачувані зустрічі з локальними героями, мемами і розбійниками. Деякі з них стали на шлях виправлення, інші ні», пояснив Андрій Зоін.

Cultprostir 