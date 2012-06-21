Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині бадьоро відрапортували про готовність до роботи на дорогах в зимових умовах. Приміром, як розповіли в Департаменті інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації, для боротьби з зимовою слизькістю заготували достатньо солі, фрикційних матеріалів та майже 5 тонн суміші протиожеледних матеріалів. Готові до роботи й 210 одиниць спеціалізованої техніки, зокрема 114 снігоочисної. Стане у пригоді й напрацьований механізм залучення при потребі додаткової важкої техніки у підприємств та організацій різних форм власності.
Нині вже уклали угоди на експлуатаційне зимове утримання автомобільних доріг у кожному районі. Процес оформлення угод триває.
Разом з тим за кілька останніх днів на дорогах Черкащини та деяких інших областей через ожеледицю рух ускладнився. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник Укравтодору Олександр Кубраков, він провів низку зустрічей з представниками підрядників, які відповідають за ці ділянки. Кожному із запрошених було озвучено перше і останнє «дружнє» попередження щодо недопустимості такої халатності та нехтування своїми прямими обов’язками. Серед тих, кому посадовець приділив особливу увагу — ТОВ «ШРБУ-48» з Черкащини. Окрім цього, він переконливо порадив оснастити техніку GPS-трекерами для контролю за роботою дорожників. Чиновник сподівається, що озвучені рекомендації візьмуть до уваги, і компанії-підрядники надалі утримуватимуть довірені їм ділянки у належному стані.