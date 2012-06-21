Корейська компанія Kia розповсюдила зображення салону мінівена Carnival четвертого покоління.
Як говориться в пресрелізі, автомобіль отримав широку передню панель, виконану в стилістиці хай-тек. У неї вбудований сенсорний дисплей. Зображення на екрані може бути розділене на два екрани, для водія і пасажира.
В основі центральної консолі розміщено «шайбу» контролера, за допомогою якого здійснюється електронне, без механічних зв'язків, управління роботою трансмісії.
Залежно від конкретного ринку Carnival буде пропонуватися в трьох-або чотирирядних конфігураціях, кількість посадкових місць може становити 7, 9 або 11 осіб.
Початок продажів нового Kia Carnival в Кореї заплановано на III квартал 2020 року. Пізніше мінівен почне виходити на ринки й інших країн.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»