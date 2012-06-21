Компанія Kia в березні нинішнього року представить електричний кросовер, який зможе розганятися до 100 км всього за 3 секунди

Компанія Kia підтвердила розробку нового електричного кросовера. Наразі автомобіль відомий під кодовою назвою CV, проте в продаж машина може відправитися під іншим найменуванням. Частково розсекретити автомобіль корейці планують вже в березні 2021 року.

Новинку побудують на платформі Electric-Global Modular Platform (E-GMP), призначеної для «зелених» автомобілів. Випуск машини повинен розпочатися в кінці року. Електрокар оснастять просунутою системою допомоги водієві на дорозі другого рівня (Highway Driving Assist Level 2). У 2023 році автомобілі Kia отримають систему автономного управління третього рівня під назвою Highway Driving Pilot.

Як повідомляє Insideevs, запас ходу електричного кросовера складе близько 500 кілометрів. Також машину оснастять системою швидкої підзарядки. За неофіційними даними, поповнити запас ходу на 100 км можна буде всього за 4 хвилини. До першої сотні машина зможе розганятися за 3 секунди.

Раніше новий кросовер Kia вже попадався в об'єктиви фотошпигунів. Судячи з фото, серійна версія CV отримає риси експериментального автомобіля Imagine. Наприклад, у прототипу автомобіль запозичить загальну концепцію кузова, який корейці описують як «гібрид седана і кросовера».

Крім кросоверів на новій платформі компанія Kia побудує хетчбеки і мінівени з електричною силовою установкою. Однак всі подробиці про інші машини поки тримаються в секреті. Також поки не зрозуміло, чи буде Kia випускати електричні новинки під окремим суббрендом. Раніше аналогічним чином вчинила компанія Hyundai.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»