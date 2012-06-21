Корейська компанія Kia розпочала виробництво гібридної модифікації кросовера Sorento. Про це йдеться в прес-релізі компанії.
Перші автомобілі призначені для європейського ринку. Незабаром розпочнеться виробництво цієї моделі для продажу в Північній Америці.
Гібридний кросовер Kia Sorento оснащується силовою установкою, що складається з 1,6-літрового бензинового турбодвигуна і електродвигуна. Сумарна потужність агрегату складає 230 к.с.
Відзначається, що акумуляторна батарея розміщена під підлогою автомобіля. При такому положенні вона надає мінімум впливу на простір салону або корисний об'єм багажного відсіку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»