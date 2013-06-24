Україна відбила найбільшу в нашій історії DDoS-атаку, спрямовану на банківський сектор, офіційні сайти органів влади, енергетичний блок і портал «Дія». Про це під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, кіберполіції, РНБО та НБУ повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Такі атаки, мета яких — сіяти паніку й дестабілізувати ситуацію у країні, коштують мільйони доларів, але ми змогли їх відбити. Фактично це був масштабний стрес-тест, який Україна витримала. Зараз усі ресурси працюють стабільно. Спільно з колегами ми оперативно реагували й надавали підтримку всім секторам. І надалі маємо бути готові спільно — держава, бізнес і громадяни», — зазначив Михайло Федоров.

Атаки йшли з кількох країн, але завдяки сучасним антиDDoS-інструментам «Дія» вистояла: «Фільтрували іноземний трафік, вимикали його, а потім знову відновлювали роботу на весь світ. Усі наші сервіси працюють стабільно, і ми продовжуємо не лише працювати над новими проєктами, а й захищати те, що вже існує. Ми розбудовуємо цифрову державу в умовах, коли на кіберфронті триває постійна боротьба, тож маємо вміти захищатися», — підкреслив Михайло Федоров.

Він анонсував перші масштабні кібернавчання. Вони відбудуться за кілька місяців, і їх буде спрямовано на посилення кіберстійкості держави.

Після отримання представниками урядової команди реагування на надзвичайні комп’ютерні події CERT-UA Держспецзв’язку повідомлення про перебої в роботі деяких сайтів органів державної влади було призупинено роботу частини інформаційних ресурсів для запобігання поширенню атаки. Було залучено сучасні потужні системи протидії DDoS-атакам. Це дало змогу запобігти атакам на інші сайти, серед яких інтернет-сторінки Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки тощо.

«Ми забезпечили істотне зниження рівня шкідливого трафіку за допомогою обмеження списків контролю доступу й конфігурування політик на засобах протидії DDoS-атакам. Працюють наші центри очистки. Тому хоч атака й досі триває, а середні показники її потужності сягають десятків гігабіт на секунду, ситуація повністю контрольована: вебресурси, які становлять мішень атак, продовжують функціонувати», — зазначив заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора.

На відмінно оцінив реакцію державної системи кібербезпеки і заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк. А над мінімізацією наслідків кібератаки, яку він охарактеризував як інформаційно-психологічну, в режимі 24/7 працювали суб’єкти кібербезпеки не лише України, а й країн-партнерів, зокрема США та європейських держав. «Жодних поразок, втрат, пошкоджень, викрадень не сталося. Фінансова, енергетична та інші галузі працюють у сталому режимі, безперебійно», — наголосив посадовець.

На тому, що немає серйозних наслідків, акцентував і директор департаменту безпеки Національного банку Ігор Коновалов: «Нині всі системи банків працюють у штатному режимі, попри те, що DDоS-атака триває. Банківська система працювала і працює. Дестабілізації не досягнуто, жодних просочувань даних і втрат коштів клієнтів не сталося».

У Службі безпеки зазначили, що поки що зарано говорити про встановлених зловмисників, усі обставини злочину розслідують у межах відкритого СБУ кримінального провадження. «Проте ми бачимо слід іноземних спецслужб. З огляду на нинішні реалії, країна, зацікавлена в таких іміджевих ударах по Україні, — це РФ. Утім, це треба встановити в межах розслідування», — наголосив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

А керівник служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату РНБО Наталія Ткачук наголосила: якщо раніше метою таких атак було отримання інформації розвідувального характеру, персональних даних громадян або виведення з ладу об’єктів критичної інфраструктури, то сьогодні вони стали інструментарієм спеціальних інформаційних операцій країни-агресора.

«Насамперед вони мають на меті маніпуляцію суспільством, дестабілізацію, дискредитацію органів державної влади та України на міжнародній арені. Але ми вміємо захищатися й цьому протистоятимемо», — зазначила вона.