Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Не лише знайти собі заняття під час дії карантинних обмежень, а й з цікавістю для себе та задля піднесення нового для України виду спорту, допоміг нашим громадянам безкоштовний Всеукраїнський онлайн-турнір з кіберспорту «Ukrainian Open Quarantine Esports Cup». Він був організований Міністерством внутрішніх справ України спільно з Федерацією кіберспорту України UESF та факультетом №4 кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ.
Подібні перегони на теренах нашої країни проходили вперше і відбувалися в трьох дисциплінах: Dota 2 — стратегія, Pro Evolution Soccer — симулятор футболу та League of Legends — стратегія. Змагання зібрало рекордну кількість учасників.
Як зазначив під час нагородження переможців турніру заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розвиток кіберспорту в нашій країні лише набирає обертів. Втім в умовах карантинних обмежень може виконувати важливу соціальну функцію, допомагаючи громадянам в доброму гуморі та з інтересом провести нелегкі дні самоізоляції. Він також наголосив, що свій досвід та здібності учасники змагань можуть направити на користь України в разі поповнення лав МВС та Національної поліції підрозділів, які працюють у сфері боротьби з кіберзлочинністю.
Переможцям турніру, які в час карантинних обмежень все ж таки відгукнулися на запрошення МВС прибути на підбиття підсумків і церемонію нагородження та добралися до Києва, заступники міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко та Олександр Гогілашвілі вручили іменні дипломи та кубки.
В командах ігор-стратегій «League of Legend» та «Dota 2», де виступали по 5 спортсменів перші місця завоювали команди «Angry Pumpkins» та «Sleep». Кращою в грі симулятора футболу «Pro Evolution Soccer», де в поєдинках брали участь по одному учаснику, визнано команду «Makson_AAA».
Як сказав ректор ХНУВС Дмитро Швець, університет буде радий бачити серед своїх абітурієнтів учасників проведеного онлайн турніру з кіберспорту.