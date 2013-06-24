В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 226 дітей, 417 - зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Більше ніж 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федераці Станом на ранок 11 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених – 417», - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, 9 травня внаслідок обстрілу російськими військами житлового масиву в м. Лисичанськ Луганської області отримав поранення 13-річний хлопець.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1657 закладів освіти. При цьому 139 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 10 травня російські військові обстріляли школу-інтернат в Гірському Луганської області, де навчались діти з особливими потребами.