На базі відділу прикордонної служби «Краснопілля» Сумського загону пройшов третій етап змагань серед інспекторів-кінологів на першість Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
За повідомленням прес-служби Сумського прикордонного загону, участь у змаганнях взяли кінологічні команди Луганського, Харківського та Сумського підрозділів зі своїми чотирилапими помічниками, які змагалися за такими напрямами підготовки, як розшукові собаки, пошук вибухонебезпечних речовин та наркотичних засобів.
У командній першості перемогли інспектори-кінологи Сумського загону. Друге та третє місця посіли команди Луганського та Харківського прикордонних загонів.
В індивідуальній першості кращими стали прапорщик Дмитро Кириченко (Суми), старший прапорщик Олександр Голомєєв (Луганськ) та прапорщик Ігор Помазун (Харків). Вони візьмуть участь у IX чемпіонаті Державної прикордонної служби України з дресирування серед кінологів зі службовими собаками, що відбудеться наприкінці вересня в Кінологічному навчальному центрі міста Великі Мости Львівської області.
Команди та учасників змагань нагороджено відзнаками та кубками.