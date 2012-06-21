Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
КНР планує інвестувати в український АПК і транспортну логістику, а також виділити понад два мільярди доларів США для інфраструктурних проектів, телекомунікаційних мереж, відновлювальної енергетики та машинобудування. Представників китайського бізнесу ознайомили з чинною законодавчою базою для «зелених» інвестицій в Україні під час Другого українсько-китайського форуму економічного співробітництва, що відбувся у Торгово-промисловій палаті України (ТППУ).
«Сьогодні нікому не треба пояснювати значення Китаю як торговельного й економічного партнера як у світовому масштабі, так і для України. Це країна, економіка якої є однією з лідируючих у світі. На сьогоднішньому українсько-китайському форумі в ТПП України бачимо активний і зростаючий взаємний інтерес. Понад 50 компаній, які зацікавлені у співпраці з Україною, приїхали до нас і продемонстрували свою готовність до партнерства», – сказав з цього приводу Геннадій Чижиков, президент ТППУ.
Китай, як один із провідних гравців світу у «зеленій» енергетиці, вже бере активну участь у створенні нових потужностей відновлюваної енергетики в Україні. Відповідний Меморандум підписано Державною агенцією з енергоефективності та енергозбереження України і Національною енергетичною адміністрацією КНР у грудні 2017 року за участі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.
На його виконання вже проведено низку переговорів із профільними китайськими відомствами. Разом із китайськими компаніями ініційовано створення спільної робочої групи з відновлюваної енергетики і вже опрацьовуються питання обміну досвідом щодо стимулювання впровадження «зелених» проектів, а також можливостей розробки та реалізації спільного пілотного проекту з виробництва біогазу.
Крім цього, Китай, як один із провідних гравців світу у «зеленій» енергетиці, бере активну участь у встановленні нових потужностей відновлюваної енергетики в Україні. Зокрема, нещодавно підписано угоду між компаніями «ДТЕК» та «China Machinery Engineering Company» щодо будівництва сонячної електростанції потужністю 200 МВт поблизу м. Нікополь (Дніпропетровщина).
«Україна як ніколи потребує потужного економічного розвитку та інвестицій, а Китай – надійний партнер у цьому питанні», − зазначив почесний президент товариства «Україна – Китай» Леонід Кравчук. Навзаєм Хе Чженьвей, генеральний секретар Китайської асоціації з розвитку підприємництва за кордоном, зауважив: «Ми цікавимося сільським господарством, китайські підприємства готові співпрацювати з українськими, аби спільними зусиллями інвестувати у розвиток сільського господарства».
«Ми робимо все можливе для заохочення та сприяння співпраці між нашими країнами. Для цього є всі необхідні передумови. Україна та Китай мають давні дружні стосунки. Економіка України відновлюється, проводяться реформи, які породжують пропозиції від китайських інвесторів», – підкреслив Лю Дзюн, радник з торговельно-економічних питань посольства КНР в Україні.