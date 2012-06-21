ET7 на китайському ринку стане головним конкурентом Tesla Model S, перевершуючи її за ємністю батареї і коефіцієнтом лобового опору

Китайська компанія NIO показала свій флагманський електричний седан ET7, який здатний проїхати на одному заряді понад1000 км. Презентація відбулася 9 січня в місті Ченду.

Ця машина на місцевому ринку стане головним конкурентом Tesla Model S, причому ET7 перевершує конкурента за ємністю батареї і коефіцієнтом лобового опору.

У новій моделі NIO можна буде вставити три різних батареї: базову на 70 кВт / ч, середню на 100 кВт / год і топову на 150 кВт / год. Останню якраз презентували разом з автомобілем, ця батарея буде доступна для покупки у 2022 році.

На цих батареях машина зможе проїхати 500, 700 і 1000 км відповідно.

Блок акумуляторів буде змінним – це відмінна риса всіх автомобілів NIO. Власники можуть самостійно вибрати потрібний тип батареї, якщо, наприклад, знають, що найближчим часом відправляться в далеку подорож або, навпаки, їздитимуть лише міськими вулицями.

Машина оснащена електричною установкою потужністю 480 кВт, тобто 653 к.с. Крутний момент становить 850 Нм, і в підсумку авто здатне набирати перших 100 км за 3,9 с. Коефіцієнт лобового опору ET7 дорівнює 0,23.

Крім того, серцем авто служить суперкомп'ютер Adam на основі SoC Nvidia Orin, сумарно містить 48 ядер Cortex-A78 і 8096 ядер CUDA.

Коштуватиме новинка 70 000 доларів за базову версію без урахування субсидій. Але за ці гроші покупець отримає не тільки авто. Виробник також забезпечує ET7 безкоштовною довічною гарантією, зарядку, підключення до Мережі і обслуговування поза містом. При цьому підписка на послугу Battery-as-a-Service (151 долар в місяць) додатково знизить вартість машини до 59 000 доларів. Зараз авто можна замовити, заплативши депозит в розмірі 772 доларів (5000 юанів), при цьому в подальшому з ціни авто буде вирахувано вдвічі більше. Поставки машини почнуться в кінці 2022 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»