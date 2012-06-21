Вчені з Китайської Народної Республіки розробили нову методику боротьби з синіми водоростями, які скупчуються на поверхні водойм. Про нову технологію, яка дозволить позбавити водойми від плівки з ціанобактерій, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на інформаційне агентство «Сіньхуа».
Йдеться, як підкреслює провідний автор розробки Гу Сяочжі, про безпечний для навколишнього середовища спосіб, який заснований на застосуванні особливої композитної речовини. Композитний агент змушує сині водорості опускатися на дно, завдяки чому можна ефективно боротися з евтрофікацією (так називається насичення водойм біогенними елементами).
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За даними дослідників з КНР, викликана цвітінням водоростей евтрофікація охоплює приблизно сімдесят відсотків китайських озер. Йдеться про більш ніж серйозну екологічну проблему, яка вимагає негайного і ефективного вирішення – занадто велика кількість синіх водоростей перешкоджає розвитку інших водних організмів, у результаті чого порушується природний екологічний баланс.
«Головний прорив нову методику боротьби з синіми водоростями – це створення нового композиту, який змушує водорості занурюватися на дно. Наша технологія не має жодного шкідливого впливу на водойми, завдяки чому можна не сумніватися в її екологічній безпеці», – каже Гу Сяочжі.
ДОВІДКА «УК»
Нагадаємо, що у 1991 році в Києві було більше 480 водойм, сьогодні їх залишилося не більше 370. Близько 70% столичних водойм потребують розчищення. Якщо на ситуацію не вплинути, за 5-10 років найбільші мілини Дніпра стануть островами. За оцінкою екологів, «цвітіння» води є критичним і загрозливим для довкілля явищем.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»