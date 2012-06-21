Реставраційне ательє Singer зі США і ралійна майстерня Tuthill з Великобританії створили позашляховик на базі класичного купе Porsche

Компанія Singer Vehicle Design, що займається реставрацією та модифікацією класичних Porsche 911, і спортивне ательє Tuthill Porsche представили спільний проєкт – версію класичного спорткара Porsche переробленого на позашляховик, який отримав назву Singer ACS. Повнопривідний автомобіль створили на замовлення одного з найстаріших клієнтів компанії, який збирається брати участь на ньому у змаганнях.

Машина одразу пристосована для участі в серйозних гонках, аж до легендарного ралі-рейду «Дакара». Як стало відомо «Урядовому кур’єру», було побудовано два позашляховики Singer ACS. Обидві машини базуються на Porsche 964, правда, мають різні завдання.

Біле купе призначене для гонок у пустелі, а червоне підходить для асфальтових доріг і ралі-кросу.

При цьому доопрацювання обох автомобілів проходило по одній схемі. Фахівці Singer і Tuthill Porsche посилили оригінальне шасі, а зовнішні кузовні панелі замінили на вуглепластикові. Крім того, машина отримала потужні амортизатори з регулюваннями на стиснення і відбій, а також ковані колеса, «взуті» в шини BF Goodrich K02.

У салоні машин встановлений каркас безпеки, спортивні крісла-ковші і гоночна приладова панель.

У рух Singer ACS призводить шестициліндровий двигун з двома турбокомпресорами. При робочому об'ємі в 3,6 літра він розвиває максимальну потужність у 456 кінських сил і 570 Нм крутного моменту.

Після передачі двох автомобілів клієнту в Singer планують розпочати дрібносерійне складання моделі для вільного продажу. Збирати автомобілі планують у Британії, в майстерні Tuthill. Ціна на унікальний «Порше- позашляховик» поки не оголошують.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»