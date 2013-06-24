Колекцію рослин Криворізького ботанічного саду визнали унікальним науковим об’єктом. Їй надали статус національного надбання України. Тут зібрані рідкісні та зникаючі степові рослини.
«У Криворізькому ботанічному саду зібрана унікальна колекція степових рослин – одна з найбільших в Україні. Фахівці намагаються зберегти та відновити види, що зникають», – зазначила директорка департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА Ірина Понікарова.
У колекції степових рослин – понад 700 видів трав і кущів. Із них 70 – занесені до Червоної книги України. Наприклад, шоломниця весняна, підсніжник звичайний, тюльпан дібровний, півонія кримська, лілія лісова. Окремо зібрано 16 видів ковили з усіх регіонів країни.
«Колекція надихає на написання наукових робіт. Щорічно її переглядають понад 20 тисяч людей», – розповіла в. о. директора ботанічного саду Людмила Бойко.
Усього у Криворізькому ботанічному саду – понад 4 тис різновидів дерев, кущів та декоративних квітів. Є й оранжерея з більш ніж 900 видами тропічних і субтропічних рослин. Восени головна окраса – експозиція з хризантем.
Сад працює у звичному режимі і запрошує відвідувачів. Відкритий для гостей щодня з 8:00 до 16:00.