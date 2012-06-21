Колишній головний дизайнер Rolls-Royce Йозеф Кабан продовжить свою кар'єру в концерні Volkswagen. Про повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
В інформації йдеться, що він очолить дизайнерський відділ німецького бренду з 1 липня 2020 року.
Відзначається, що в останні роки у Volkswagen робилися серйозні зусилля для того, щоб зробити дизайн моделей кожного з брендів концерну більш індивідуальним. Очікується, що Кабан займеться розробкою дизайну всіх нових автомобілів Volkswagen і машин з електричними силовими установками.
Про звільнення Йозефа Кабана з Rolls Royce стало відомо в жовтні цього року. В англійській компанії він пропрацював лише півроку. Про причини звільнення не повідомлялося. Відомо лише, що він покинув свою посаду у зв'язку з «пошуком інших інтересів».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»