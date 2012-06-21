Під оновлення потрапили ноутбуки серії Air і Pro. Серія простих MacBook повністю зникла з прилавків магазинів. У всі ноутбуки серії Pro були додані Touch Bar з Touch ID і чіп безпеки Т2. Раніше ці функції були доступні тільки в старших ноутбуках серії.
Крім того, всі оновлені ноутбуки одержать процесори Intel 8 покоління і підтримку технології TrueTone, яка автоматично змінює яскравість і колірну палітру екрану в залежності від навколишнього освітлення.
Ймовірно, рішення прибрати з продажу доступніший MacBook 12 «пов'язано з бажанням отримати більший прибуток, адже тепер покупець буде обмежений вибором більш дорогих моделей з великими екранами. Варто нагадати, що вартість ноутбуків стартує з 1 099 доларів за найпростішу модель Air 13» і 1299 за MacBook Pro з таким же екраном.
На початку навчального року, всі студенти можуть отримати знижку в 100 доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»