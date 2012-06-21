Компанія Apple відома своїми екстравагантними і креативними рішеннями. Як відомо, в останніх MacBook головною проблемою є клавіатури-метелики. У них залипають кнопки і швидко виходять з ладу, а також клавіатури дуже бояться будь-якого сміття. І ось в Купертіно запатентували принципово нову технологію клавіатури.
Як стало відомо «Урядовому кур'єру» її виговлять зі скла, а замість звичних кнопок використають сенсори. При цьому «кнопки» рухатимуться, що забезпечить зворотний зв'язок і вирішить головну проблему віртуальних клавіатур – відсутність тактильного відгуку. Це буде чимось схожим на «тканинні» або «гумові» клавіатури, які нерідко випускають для планшетів.
При цьому скляна панель за межами блоку клавіш може бути сенсорною і матиме якості тачпада або тачбара. Поки невідомо, яким чином буде нанесено символи на кнопки. Навряд чи це буде просте гравірування, ймовірно, кожна кнопка отримає окремий міні-екран.
Зрозуміло, це поки лише патент, тому не факт, що така технологія взагалі вийде на ринок. Однак це означає, що в компанії розглядають різні, зокрема й дуже екзотичні проекти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»