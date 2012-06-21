Компанія Aston Martin планує випустити новий гіперкар, який отримав назву Valhalla. Про це 18 червня йдеться в повідомленні прес-служби бренду.
Новий автомобіль назвали на честь германо-скандинавського раю для полеглих у бою воїнів.
Кузов гіперкара Aston Martin Valhalla буде виконаний з легких композитних матеріалів. Автомобіль отримає антикрило, яке зможе змінювати свою форму для зниження аеродинамічного опору. Крім того, машину обладнали адаптивною підвіскою і світлодіодною оптикою.
Новинку оснастять гібридною силовою установкою, що складається з бензинового турбомотора V6 і електродвигуна. За деякими даними, її сумарна віддача складе близько 1 тис. к.с.
Всього компанія планує випустити 500 таких автомобілів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»