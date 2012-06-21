При розробці дизайни машин італійці надихалися седанами 1930-х років, які призначалися для дипломатів і глав держав

Італійська компанія Aznom Automotive прийняла рішення розробити дуже незвичайний преміальний седан підвищеної прохідності. Нині фірма вже опублікувала кілька тизерних зображень новинки. Як повідомляє зарубіжні ЗМІ, прем'єра машини відбудетьсяч в кінці жовтня на виставці в Мілані. Випустять машину обмеженим тиражем. Ціну на новинку назвуть пізніше.

Автомобіль отримав назву Palladium, що в перекладі означає цитадель або палац. Можливо, таким чином італійці натякнули на значний внутрішній простір седана. Довжина машини складе майже 6 м, а висота – 2 метри.

При розробці дизайну італійці взяли за основу седани 1930-х років, які призначалися для дипломатів і керівників держав. Судячи з тізерного зображень, новинка отримає світлодіодну оптику, що світяться планки решітки радіатора, великий дифузор і подвійні патрубки вихлопної системи. Також машина відрізняється високим кліренсом і додатковим пластиковим обвісом.

Як повідомляє Carscoops, під капотом «гіперседана» (саме там самі італійці називають своє творіння) встановлять бензиновий турбодвигун потужністю 680 кінських сил. Агрегат буде працювати спільно з автоматичною коробкою передач і системою повного приводу. Не виключається що шасі машина запозичить у Ram 1500.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»