Кілька місяців тому Google сильно оновила додаток Google Фото для Android. Компанія додала в нього відеоредактор, який вже встиг зібрати чимало позитивних відгуків від користувачів.

Нині ж пошуковий гігант вирішив втішити і власників iPhone – серед них поширив версію додатка зі згаданим відеоредактором, повідомляє 9to5Google.

Відтепер iOS-користувачі зможуть обрізати, повертати і стабілізувати відео, змінювати його перспективу і використовувати різні вбудовані фільтри. Також функція дозволить більш детально редагувати відеоматеріали, зокрема налаштовувати яскравість, контрастність, насиченість тощо.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур'єра»