Компанія Hongqi, відома, перш за все, завдяки випуску лімузинів для правлячої еліти Китаю, з 2013 року освоїла випуск автомобілів, які може купити будь-який бажаючий. Цей рік став «вибуховим» для марки: на ринок вивели три кроссовера, але на цьому Hongqi не зупинилася і виставилася у Франкфурті, показавши великий SUV E115 і суперкар S9.
Якщо ви побачили в Hongqi E115 натяки на Rolls-Royce, то не поспішайте спльовувати три рази через ліве плече. Шеф-дизайнером FAW, якій і належить Hongqi, є не хто інший, як Джайлз Тейлор. Останнє його місце роботи був якраз Rolls-Royce. Поки концепт ще далекий до серійного виробництва, але товарним іменем він все-таки стане, правда, невідомо коли.
Подробиць про E115 вкрай мало. Великий SUV отримав електричну силову установку і систему повного приводу. Сумарна віддача агрегатів не уточнюється, але китайці заявляють про пристойний запас ходу для автомобіля таких розмірів – майже 600 км. Причому Hongqi вирішила не відставати від світових трендів і наділила позашляховик автопілотним комплексом четвертого рівня, тобто E115 має досить високий рівень автоматизації водіння, який в межах розмічених ділянок їздить без втручання людини.
Середньомоторний суперкар оснащений гібридною силовою установкою, що складається з 4-літрового V8 і електродвигуна, які разом видають майже 1400 к.с. Заявлені динамічні характеристики вражають: до «сотні» суперкар може розігнатися за 1,9 секунди і набрати максимальну швидкість 400 км / ч. Hongqi S9 може з'явитися на ринку вже в наступному році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»