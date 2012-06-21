Китайська компанія Huawei перенесла запуск нової моделі ноутбука Matebook на невизначений термін. Таке рішення було прийнято через торгові санкції США, які забороняють компанії використовувати американське програмне забезпечення.
Про це повідомив CNBC.
За його словами, нову модель пристрою повинні були презентувати 13 червня на виставці CES Asia 2019 в Шанхаї. Однак після внесення владою США Huawei до чорного списку, запуск виробництва скасували. Технічні характеристики розроблюваної моделі залишилися невідомі.
Таким чином, MateBook став першим продуктом компанії, який не був випущений через введені США санкції. У лінійці ноутбуків використовувалися процесори Intel, а також операційна система Windows.
У серпні 2018 року Трамп заборонив державним структурам використовувати обладнання Huawei і ZTE. На думку американської влади, китайська компанія представляє загрозу національній безпеці і може стежити за користувачами.
Після цього, 15 травня 2019 року, президент США ввів режим надзвичайного стану для захисту телекомунікацій країни від зовнішніх загроз. Незабаром після цього уряд вніс Huawei до чорного списоку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»