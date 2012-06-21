Корейська компанія Hyundai розповсюдила зображення кросовера Tucson у новій комплектації N Line.

У пресрелізі компагії йдеться про те, що від звичайного кросовера Tucson новинка з приставкою N Line відрізнятиметься зміненим переднім бампером, хромованою решіткою радіатора, великими колісними дисками з низькопрофільними шинами.

У компанії відзначили, що для нової моделі буде запропоновано унікальне обладнання і вибір кольорів на будь-який смак. Tucson N Line з'явиться в продажу в США навесні 2021 року. Про появу моделі на інших ринках світу не повідомляється.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»