Американська компанія Jeep представила нову версію позашляховика Wrangler Rubicon, яка отримала приставку 392. Вперше в історії моделі автомобіль отримав 6,4-літровий бензиновий двигун V8. Про це йдеться в пресрелізікомпанії.
Відзначається, що потужність двигуна становить 470 к.с. Двигун працює спільно з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу. Від 0 до 100 км/год новий Jeep Wrangler Rubicon 392 розганяється за 4,5 секунд.
У стандартне оснащення моделі входять 33-дюймові шини на 17-дюймові колеса і замки для запобігання розбортування. Дорожній просвіт моделі становить 262 мм, вона здатна долати брід глибиною до 825 мм.
З кожного боку кузов прикрашає шильдик «392», який означає об'єм двигуна в кубічних дюймах. У салоні встановлені шкіряні сидіння і мультимедійна система.
Для Jeep Wrangler Rubicon 392 є кілька кольорів кузова: чорний, білий Bright White, червоний Firecracker Red, сірий Granite Crystal Metallic, помаранчевий Punk'n Metallic, зелений Sarge Green Metallic, темно-червоний Snazzberry Metallic, сірий Sting-Gray Metallic і сріблястий Billet Silver Metallic – все в поєднанні з чорною оббивкою салону.
Автомобіль буде доступний для продажу на ринку Північної Америки в I кварталі 2021 року і на ринку Близького Сходу в кінці 2021 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»