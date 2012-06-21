Німецька компанія Jungheinrich, яка відома в усьому світі своїми передовими технологіями в галузі електричної вантажопідйомної техніки, зробила новий технічний прорив. Компанія створила перший у світі електричний ричтрак з інтегрованим літій-іонним тяговим акумулятором. Він розташовується під сидінням оператора, що робить нову модель техніки найкомпактнішою в своєму класі. Нагадаємо, що до цього моменту найчастіше тягові акумулятори у ричтраків розташовувалися попереду, між кабіною і щоглою.
«Безумовно, це величезне досягнення для вантажної техніки на електричній тязі. Трендом останніх років став продаж саме електричних навантажувачів завдяки їх високим екологічним стандартам. А компанія Юнгхайнріх завжди йде в ногу з часом. Ця стратегія і дозволяє їй входити до трійки світових лідерів з виробництва складської техніки». Так прокоментували ситуацію в компанії Stalker, яка займається продажем і обслуговуванням навантажувачів цього бренду в Україні.
Для чого потрібні тягові акумулятори
Всім добре відомо, що акумулятори, які є в автомобілях – це стартерні акумулятори. Пусковий струм такого акумулятора високий – від 300 А, але він не пристосований до тривалої експлуатації. Промислові тягові акумулятори мають невисокий пусковий струм, але здатні до тривалого і безперервного живлення електричною енергією механізмів і установок. У нашому випадку – це живлення електричних навантажувачів всієї лінійки техніки компанії Jungheinrich.
Чим відрізняються літій-іонні акумулятори від свинцево-кислотних
♦ Літій-іонні тягові акумулятори забезпечують більш стабільну роботу і на 20% економічніші щодо затрати енергії.
♦ LI-батареї швидше заряджаються і підзаряджаються – максимум за 80 хвилин до 100% на відміну від свинцево-кислотних, яким для повної підзарядки потрібно 8-10 годин.
♦ У них більш тривалий термін експлуатації – до 3000 повних циклів заряду/розряду.
♦ Гарантійний термін служби – 5 років або 10.000 мотогодин.
♦ Немає необхідності в окремому зарядному приміщенні.
Відсутність токсичних компонентів і виділень шкідливих газів.