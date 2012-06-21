До 100 кілометрів родстер під назвою Cyberster зможе розганятися менше, ніж за три секунди. Запас ходу у машини – 800 кілометрів.

Китайсько-британська марка MG, яка належить концерну SAIC, представила концепт родстера під назвою Cyberster. У компанії підкреслили, що новинка орієнтована, перш за все, на молодіжну аудиторію. Публічний дебют моделі повинен відбутися на автосалоні в Шанхаї, який відкриється 21 квітня.

Як повідомляє Autocar, автомобіль отримав електричну силову установку. До сотні родстер зможе розганятися менше, ніж за три секунди. Запас ходу у Cyberster – 800 кілометрів.

Дизайн машини виконаний з оглядкою на класичний спорткар MGB. Родстер оснащується круглими світлодіодними фарами Magic Eye, діодними смугами з боків кузова, і ліхтарями з LED-елементами і візерунком британського прапора.

Салон електрокара MG поки розкривати не стали. Однак, судячи з раніше опублікованими тізерного зображенням, родстер оснастять двома розділеними перегородкою кріслами і W-образним рульовим колесом з кнопками в стилі контролерів на джойстиках ігрових консолей.

«Cybester – це сміливе рішення, яке показує майбутнє MG і зачіпає нашу спадщину. Важливо, що авто успадкує наші передові технології і новий дизайн», – розповів глава дизайнерського центру марки Карл Готем.

Раніше компанія MG показала новий кросовер під назвою Marvel R. Цей автомобіль з одним електричним двигуном на передній осі і двома – на задній. У сукупності силові агрегати розвивають 288 к.с. і 665 Нм крутного моменту. Двигуни дозволяють кросоверу прискорюватися з місця до 50 і 100 км / год за 1,9 і 4,9 сек. Старт продажів цієї машини в Європі намічений на травень 2021року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»