Новинка отримає камеру з трьома модулями і супер залізо, що дозволить їй скласти гідну конкуренцію існуючим флагманам.
Фінська компанія Nokia під керівництвом HMD Global почала відновлювати свій колишній успіх, який втратила в минулі роки.
Сьогодні, 17 серпня, Nokia анонсувала новий смартфон, який вже встигли назвати «кращий у світі». Справа в тому, що недавно фінський бренд почав поширювати в Інтернеті зображення з анонсом нового смартфона.
Судячи з тізерного зображення, мова йде саме про один з найбільш очікуваних флагманських смартфонів - Nokia 9. Дебют новинки заплановано на 21 серпня. У цей день на презентації представники компанії розкриють таємниці Nokia 9, опишуть «фішки» смартфона і головні переваги перед конкурентами.
Мобільний пристрій, швидше за все, презентують десь у Європі.
Однак вже зараз аналітики заявили, що очікуваний «кращий смартфон у світі» Nokia 9 матиме OLED-дисплей. Сканер відбитків пальців буде вмонтовано звичайно ж під дисплей, що стало справжнім трендом 2018 року.
Крім того, Nokia 9 складе гідну конкуренцію Huawei P20 Pro, так як це буде один із небагатьох смартфонів на ринку, який оперує трьома модулями камери. Говорячи про "залізо", то в новинки з ним теж усе в порядку: серцем Nokia 9 стане 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845, частота кожного ядра буде по 2,8 ГГц. За графіку відповідатиме прискорювач Adreno 360. Оперативної пам'яті в Nokia 9 буде або 6 або 8 гігабайт, залежно від комплектації.
Працюватиме Nokia 9 під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie, яка стала доступною для багатьох пристроїв нещодавно.
Очікується, що новинка стане тим самим флагманом Nokia, який зможе конкурувати з флагманами інших компаній, таким як iPhone X, Galaxy S9, Huawei P20 Pro, LG G7.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»