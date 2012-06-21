Перегляд фільмів відіграє важливу роль у житті людини, і багато хто звертає увагу на якість екрану. Компанія Samsung вирішила взяти це за основу і випустила величезний телевізор з діагоналлю 7,4 метра. Розміри вражають – таку техніку складно буде не помітити. Ця модель стала частиною серії The Wall Luxury разом з пристроями на 75 і 146 дюймів. Вони представлені ще рік тому, але нова версія з небаченими габаритами підкорила всіх.
Про це свідчить реакція користувачів Мережі. Багато вражені рішенням компанії, зазначивши, що його далеко видно, але «такий телевізор не влізе ні в двері, ні в квартиру». Хоча перегляд фільмів на якісному екрані викликав приємні відгуки – людям потрібна заглибленість. Що стосується технічних характеристик, то тут величезний телевізор нічим не відрізняється від компаньйонів: рамка мінімальна, товщина дорівнює 3 см. Також в пристрої є технологія MicroLED, дозвіл матриці на 8К, кадрова частота 120 Гц. Вартість новинки поки невідома. Технологічні компанії впевнено крокують вперед, і щороку з'являється щось нове. З такими темпами, відзначають користувачі Мережі «скоро телевізори будемо скручувати в рулони».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»